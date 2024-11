DFB-Team: Ausflug in den Freizeitpark

SID 17.11.2024 • 14:52 Uhr Die Auswahl von Bundestrainer Nagelsmann belohnte sich am Tag nach ihrer Torgala in Rust.

Erst sieben auf einen Streich, dann Achterbahn: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für ihr Offensivspektakel in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) unter anderem mit einem Besuch im Freizeitpark belohnt. Einige Spieler der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann schauten am Sonntag im Europa-Park in Rust vorbei.

Ein schlechtes Omen vor dem Jahresabschluss am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn? In Rust hatte sich jedenfalls auch schon das bosnische Team von Sergej Barbarez vor dem Duell am Samstagabend in Freiburg seinen Adrenalinkick geholt - und war dann von der deutschen Elf unsanft aus der Bahn geworfen worden.

Nagelsmann und Co. starten die letzte Dienstreise des EM-Jahres am Montagvormittag. Das Aufeinandertreffen mit Ungarn ist sportlich bedeutungslos: Der Gruppensieg in der Nationenliga und der damit verbundene Viertelfinaleinzug steht bereits fest.