Entscheidung in Torwart-Frage!

Julian Nagelsmann setzt im deutschen Tor wohl weiter auf ein Jobsharing zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel. Der Hoffenheimer Baumann jedenfalls wird am Samstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Bosnien und Herzegowina zwischen den Pfosten stehen, der Stuttgarter Nübel dürfte demnach am Dienstag in Ungarn zum Zuge kommen. Baumann sitzt am Freitagabend schon mit Nagelsmann auf der Pressekonferenz.