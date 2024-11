DFB-Team: Kimmich überbietet Werner-Rekord

DFB-Kapitän Joshua Kimmich ist mit seinem Einsatz beim Nations-League-Duell mit Bosnien und Herzegowina am Samstag in Freiburg zum alleinigen deutschen Rekordspieler in diesem Wettbewerb aufgestiegen. Mit seiner 17. Partie in der Nationenliga zog der Profi von Bayern München an Timo Werner (Tottenham Hotspur) vorbei.