Nagelsmann grübelt: "Keine ganz leichte Entscheidung"

Ansonsten hatte Baumann in seinem zweiten Länderspiel in seiner alten Heimat Freiburg wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen, hielt aber wie schon bei seinem Debüt für die Nationalmannschaft vor einem Monat gegen die Niederlande (1:0) die Null. Mit seiner starken Parade in der 90. Minute gegen Donyell Malen war Baumanns Anteil am Sieg da noch etwas größer.