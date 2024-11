Doppelpack in Frankreich: U21-Boost für Beier

Beier blüht in der DFB-Auswahl auf, geht trotz seiner sonst eher zurückhaltenden Art voran. Mit seinen beiden Blitztoren nach Anpfiff und Seitenwechsel (4./50.) avancierte der 22-Jährige am Dienstagabend in Valenciennes zum Hauptdarsteller. "Man hat heute eindrucksvoll gesehen, dass er Spaß am Spiel hatte, dass ihn die U21 wieder nach vorne bringen kann. Er ist unheimlich viel marschiert, ist gelaufen ohne Ende", so Di Salvo.