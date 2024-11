Feld für U21-EM komplett - alle Topteams dabei

Finnland, Tschechien und Georgien haben die letzten Tickets für die Endrunde 2025 in der Slowakei gelöst.

Finnland, Tschechien und Georgien haben die letzten Tickets für die Endrunde 2025 in der Slowakei gelöst.

Finnland, Tschechien und Georgien haben die letzten Tickets für die U21-EM 2025 in der Slowakei gelöst. Das Trio setzte sich in den Play-offs durch und komplettiert das 16-köpfige Teilnehmerfeld. Die deutschen Junioren von DFB-Trainer Antonio Di Salvo hatte bereits im Oktober als Gruppensieger zum siebten Mal in Folge die Endrunde erreicht.