Nagelsmann mit kurioser Socken-Anekdote

„Die lagen bis heute verpackt im Schrank. Es ist verrückt, dass ich sie jetzt erstmals anhabe, wo er neben mir sitzt“, sagte Nagelsmann auf der Abschlusspressekonferenz in Freiburg vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag ( 20.45 Uhr im LIVETICKER ) und lachte.

Nagelsmanns spezielle Erinnerung an Freiburg

Nagelsmann und Baumann waren am Freitagabend überhaupt bester Laune. Auf seine Erinnerungen an Spiele in Freiburg angesprochen, antwortete Nagelsmann schmunzelnd: "Wir hatten hier mal einen Wechselfehler."