Hohe Fußballkunst: Fulminante DFB-Elf stürmt zum Gruppensieg

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auf ihrer riesigen Euphoriewelle auch erstmals zum Gruppensieg in der Nations League gesurft - und wie! Beim fulminanten 7:0 (3:0) gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg zeigte die Auswahl von Julian Nagelsmann im letzten Heimspiel des Jahres phasenweise ganz hohe Fußballkunst. La Ola schwappte durchs Stadion, schon lange bevor der zehnte Sieg im 14. Länderspiel 2024 und der höchste unter Nagelsmann perfekt war.

Am 22. November wird der DFB-Auswahl in Nyon ein Gruppenzweiter als Gegner für das Viertelfinale der Nationenliga im März zugelost, das erklärte Ziel von Bundestrainer Nagelsmann ist die Endrunde im Juni. Zum Jahresabschluss geht es am Dienstag in Budapest gegen Ungarn.