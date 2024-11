Kuriose Szene: Gnabry verhindert Groß-Tor

Es wäre das 8:0 in einem denkwürdigen Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewesen - doch "Verteidiger" Serge Gnabry verhinderte beim 7:0 (3:0) in Freiburg unfreiwillig einen noch höheren Sieg der DFB-Elf gegen Bosnien und Herzegowina. Der Münchner schlitterte vor dem gegnerischen Tor über den feuchten Rasen, um den Ball zu erreichen, als Pascal Groß ausholte - und Gnabry unglücklich in dessen Schussbahn glitt. Die Kugel landete an dessen Rücken und prallte zurück ins Feld (83.).