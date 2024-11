Löw gesteht: "Das war sicherlich ein Fehler"

Deutschland war in Russland erstmals in der Ära Joachim Löw krachend bei einem Turnier gescheitert. Dass er damals keine Konsequenzen zog, bedauert Löw nun rückblickend.

Deutschland war in Russland erstmals in der Ära Joachim Löw krachend bei einem Turnier gescheitert. Dass er damals keine Konsequenzen zog, bedauert Löw nun rückblickend.

Joachim Löw bedauert in der Nachbetrachtung, nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 nicht als Bundestrainer aufgehört zu haben. „Ja, auf jeden Fall. Das war sicherlich ein Fehler“, sagte Löw am Sonntagabend bei SWR Sport und ergänzte: „Nach so einer Geschichte hätte ich sagen müssen, ich mache den Weg frei. Jetzt müssen neue Impulse her, ein paar neue Ideen, ein neuer Trainer. Das wäre sicherlich besser gewesen.“