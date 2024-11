Löws Anekdote über Musiala: "Normalerweise nie gemacht..."

Weltmeistertrainer Joachim Löw hat Youngster Jamal Musiala vor wenigen Jahren mit einer besonderen Zusage von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überzeugt. „Ich habe zum einzigen Mal in meiner Zeit als Bundestrainer einem Spieler ein Versprechen gegeben“, sagte Löw am Sonntagabend bei SWR Sport: „Ich habe gesagt, obwohl er ja eigentlich bei Bayern kein Stammspieler war, dass er auf jeden Fall im Sommer bei der EM 2021 dabei sein wird, wenn er sich für uns entscheidet.“

Musiala debütierte schließlich im März 2021 im Rahmen der WM-Qualifikation für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Es folgten bislang 36 weitere Spiele im Nationaltrikot mit sieben Toren. Am Samstag zeigte Musiala beim 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg im Rahmen der Nations League einmal mehr seine Qualitäten - per Kopf erzielte er in der zweiten Minute die Führung.