Musiala rät Wanner: Lass dir Zeit!

Sein früherer Münchner Mitspieler solle sich bei der Nationenwahl "in Ruhe" mit seiner Familie austauschen, meint der Bayern-Star.

Sein früherer Münchner Mitspieler solle sich bei der Nationenwahl "in Ruhe" mit seiner Familie austauschen, meint der Bayern-Star.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat Paul Wanner geraten, sich bei der Nationenwahl nicht drängen zu lassen. "Für Paul ist einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen, nicht zu viel zu schauen, was die Medien sagen, was er machen soll, und für sich selber mit seiner Familie nachzudenken, um in Ruhe entscheiden zu können", sagte der Bayern-Profi.