Nagelsmann enthüllt "gutes Zeichen" von Szalai

Szalai war beim Nations-League-Spiel des kommenden deutschen Gegners Ungarn am vergangenen Samstag in den Niederlanden (0:4) wenige Minuten nach dem Anpfiff auf der Auswechselbank zusammengebrochen. Inzwischen hat er selbst Entwarnung gegeben.

Auch Nagelsmann kennt nicht alle Details

„Mit Adam hatte ich kurz Kontakt, nur Schreibkontakt“, berichtete Nagelsmann vor dem Duell mit Ungarn am Dienstag (20.45 Uhr) in der Nationenliga in Budapest, „er hat sehr viele Nachrichten und Anrufe bekommen, da wollte ich nicht auch noch anrufen.“