Psychologe Hermann: DFB-Nachfolger Laux "perfekte Besetzung"

"In den Leistungszentren arbeiten bereits sehr gute Sportpsycholog*innen. Aber nur wenige bekommen die Chance, in den Profibereich zu wechseln, da die Vereine hier spezielles Erfahrungswissen erwarten. Da setzt das europaweit einzigartige Zertifikat an", berichtete er weiter. Seit dem Start 2023 "haben mich mehrere Bundesligatrainer nach geeigneten Sportpsychologen gefragt, die über das Zertifikat verfügen". Teilnehmen können alle Psychologen, die in den professionellen Sport wollen, auch in anderen Sportarten als Fußball.