Tim Kleindienst: Weniger ist mehr

Um zum Gipfel zu gelangen, musste Kleindienst "fauler werden", wie der Bundestrainer gefordert hatte. Bei seinem Debüt im Oktober in Bosnien und Herzegowina (2:1) und beim zweiten Einsatz gegen die Niederlande (1:0) hätte sich Kleindienst zu sehr aufgerieben, meinte Julian Nagelsmann, darunter habe die Torgefahr gelitten.

"Es ist schwer, man kommt nicht aus seiner Haut raus", sagte der 1,94 m große Angreifer nach dem 7:0 (3:0) in der Nations League gegen die Bosnier in Freiburg, "aber es ist einfacher, weniger zu machen als wenn man auf einmal mehr machen müsste."

Dass der Gladbacher im reifen Fußballeralter von 29 Jahren und nach Stationen in Cottbus, Freiburg, Heidenheim und Gent nun "ganz oben" angekommen ist, verblüfft ihn selbst am meisten. "Wenn man zu den Lehrgängen fährt, mal kurz runterguckt und dann den Bundesadler sieht, dann denkt man sich: Halleluja, jetzt ist man an der Spitze, wo man immer hin wollte."