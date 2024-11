Torhüterfrage: Nagelsmann hat "eine Tendenz"

Julian Nagelsmann will das Jobsharing im deutschen Tor im März beenden und hat beim Duell zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel schon "eine Tendenz". Und welche? "Die verrate ich nicht, weil ich beiden die Chance geben will, sich zu präsentieren", sagte der Bundestrainer nach dem 1:1 (0:0) in der Nations League in Ungarn geheimnisvoll.