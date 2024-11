U21: Drei Verletzte und zwei Nachrücker vor Testspiel-Kracher

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat vor den anstehenden Länderspielen der U21 Änderungen an seinem Kader vornehmen müssen. Für die angeschlagenen Bright Arrey-Mbi von Hannover 96, Paul Nebel (FSV Mainz 05) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) rückten die Verteidiger Tim Oermann (VfL Bochum) und Marcel Beifuß (Karlsruher SC) in das Aufgebot für die beiden Tests gegen Dänemark und in Frankreich.

Einen dritten Nachrücker sei man „gerade noch am abklären“, sagte Di Salvo in einer Medienrunde am Montag im niederländischen Vaals, wo sich die DFB-Auswahl auf das Freundschaftsspiel am Freitag (18.00 Uhr) im benachbarten Aachen gegen Dänemark vorbereitet. Vier Tage später geht es in Valenciennes gegen Frankreich.