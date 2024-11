U21: Moukoko zurück, Wanner und drei Neue dabei

U21: Auch Paul Wanner wieder dabei

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni 2025) stehen für di Salvos Team in der kommenden Woche Testspiele gegen Dänemark und Frankreich an. „Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, um zu schauen, auf welchem Leistungsniveau wir uns im Vergleich mit solch starken Gegnern bewegen“, sagte Di Salvo, die Tests seien auf den Weg zur EM „der nächste Schritt“ für sein Team.

Am 15. November (18.00 Uhr) trifft Deutschland in Aachen zunächst auf die Dänen, vier Tage später folgt in Valenciennes das Duell mit Frankreich (18.15 Uhr/beide ProSieben MAXX). Beide Gegner sind ebenfalls bereits für die EM-Gruppenphase qualifiziert, die am 3. Dezember in Bratislava ausgelost wird.