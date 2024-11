Wanner über Zukunft: "Viel zu großer Wirbel"

In der kommenden Länderspielpause wird Wanner wieder für die deutsche U21 auflaufen. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni 2025) stehen für die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo in der kommenden Woche Tests gegen Dänemark und Frankreich an. "Ich freue mich ganz normal, in der U21 für Deutschland zu spielen und mich dort erstmal durchzusetzen", sagte Wanner: "Ich möchte meinen Weg dort step by step weitergehen."