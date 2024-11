Wegen Österreich? Wanner lehnte wohl DFB-Nominierung ab

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, verzichtet der umworbene 18-Jährige auf einen A-Länderspieleinsatz in der Nations League.

Wanner hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung seine Nominierung für das DFB-Aufgebot abgelehnt. Dem Vernehmen nach, um sich seine Optionen weiter offen zu halten und zur Überraschung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am Donnerstag gibt Nagelsmann seinen Kader für die Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina am 16. November (20.45/RTL) und drei Tage später gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF) in der Nations League bekannt.