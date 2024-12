EM-Doku gewährt tiefe Einblicke in die DFB-Auswahl

Intensive Emotionen bei der Heim-EM

Der Inhalt geht weit über das Geschehen auf dem Platz oder innerhalb der Mannschaft hinaus. So ist unter anderem zu sehen, wie sich die eingesperrten Frauen in der Justizvollzugsanstalt Ossendorf beim 2:0 von Gündogan gegen Ungarn in den Armen liegen. "In den 90 Minuten hat nicht eine von uns an die Zelle gedacht", sagt eine Insassin.