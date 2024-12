Nagelsmann: "Da sitzt jetzt nicht jeder Spieler und freut sich"

Die Nationalspieler hätten „immer schon ein Lächeln auf den Lippen und freuen sich, dass sie da sind. Ich glaube deswegen gar nicht, dass ich so viel verändert habe“, so Nagelsmann zu seiner Rolle. Es sei „gerade die Gesamtgemengelage, die Spaß macht. Das liegt nicht nur an mir, sondern auch an den Spielern. Und das sieht man aktuell auch auf dem Feld.“