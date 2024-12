Fix! In diesem Stadion steigt der DFB-Kracher gegen Italien

Der Klassiker wird am 23. März im Signal-Iduna-Park ausgetragen. Das hatte am Donnerstag zuerst die Bild-Zeitung berichtet. Drei Tage zuvor steigt das Hinspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand.

DFB-Team mit starker Bilanz in Dortmund

Beim Wiedersehen gibt es auch Implikationen für die europäische WM-Qualifikation. Setzt Deutschland sich in der Nations League durch, spielt es in einer Vierergruppe, gewinnt Italien, führt der deutsche Weg durch eine Fünfergruppe. Die potenziellen Gegner werden am Freitag in Zürich gezogen. Die WM 2026 wird von den USA, Mexiko und Kanada gemeinsam ausgerichtet.