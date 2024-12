U21-EM: Deutsche Gegner fix!

Das ergab die Auslosung am Dienstag in Bratislava. Die ersten beiden Teams der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Erster Gegner ist am 12. Juni in Nitra Slowenien. Drei Tage später geht es in Dunajska Streda gegen Tschechien, am 18. Juni folgt in Nitra das Gruppenfinale gegen England. Sowohl gegen Tschechien als auch England hatte Deutschland schon 2023 in der Gruppenphase gespielt - und beide Begegnungen verloren.