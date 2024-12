"Überragender Vibe": Rüdiger schwärmt von DFB-Elf

Antonio Rüdiger beschreibt einen erstaunlichen Stimmungswandel im DFB-Team und glaubt an die Erreichbarkeit der hohen Ziele. Er selbst will seiner Rolle als Führungsspieler weiterhin gerecht werden.

Die Voraussetzungen dafür sieht der 31-Jährige, der mit Chelsea und Real die Champions League gewonnen hat, als gegeben an. Schon das Viertelfinale bei der Heim-EM sei mit Blick darauf, wo die DFB-Elf Ende 2023 gestanden sei, "ein enormer Erfolg" gewesen. "Nicht nur die deutschen Fans, sondern auch wir Spieler haben den Spaß wiedergefunden."

Wenn er zuletzt in Madrid in den Flieger zum DFB gestiegen sei, "dann hatte ich im Kopf wieder eine richtige Vorfreude – auf die Jungs, auf die Spiele, auf alles. In der Zeit davor war das zugegebenermaßen schon auch manchmal ein eher mulmiges Gefühl."