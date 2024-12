WM-Qualifikation: Machbare Aufgaben für DFB-Team

Losglück - aber gegen wen? Eine kuriose Auslosung der zwei Wege führt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft über die vermeintlich stärksten Gegner Slowakei oder Norwegen Richtung WM 2026. Die europäischen Qualifikationsgruppen wurden am Freitag im FIFA-Hauptquartier in Zürich zwar gezogen, die deutschen Gegner sind aber vom Abschneiden in der Nations League abhängig.