Frankreich-Trainer Deschamps kündigt Ende an - kommt Zidane?

Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Deschamps hört nach der Fußball-WM 2026 als Coach der Équipe tricolore auf. Das bestätigte der 56-Jährige in einem Interview mit dem TV-Sender TF1. Nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko werde „es enden, weil es irgendwann enden muss. In meinem Kopf ist das ganz klar“, sagte Deschamps, dessen Vertrag nach dem Turnier ausläuft.