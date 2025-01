Nach Deschamps-Ankündigung: Zidane der "designierte Nachfolger"

Der Weltmeister von 1998 ist seit über drei Jahren ohne Trainerjob, nachdem er Real Madrid unter anderem zu drei Champions-League-Titeln geführt hatte und in der Vergangenheit immer mal wieder mit dem Posten als französischer Nationalcoach in Verbindung gebracht worden war. Deschamps, der seit 2012 im Amt ist und 2018 den WM-Titel in Russland gewonnen hatte, kündigte am Mittwoch an, dass er nach der WM im kommenden Jahr aufhören werde.