Nagelsmann zufrieden mit Doku über Heim-EM

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist mit dem Ergebnis der Doku „Unser Team - Die Heim-EM 2024″ sehr zufrieden. „Die Heim-EM war trotz des Ausscheidens im Viertelfinale einmalig für uns, weil die Fans uns durch das Turnier getragen haben. Diese Symbiose von Mannschaft und Fans zeigt der Film eindrucksvoll“, wird Nagelsmann in einer RTL -Mitteilung zitiert. Der Kölner Sender zeigt die Doku am Samstag (20.15 Uhr) im Free-TV.

Nagelsmann: „Wir haben gemeinsam noch viel vor“

Der Inhalt der Doku geht über das Geschehen auf dem Platz oder innerhalb der Mannschaft hinaus. So ist unter anderem zu sehen, wie sich die eingesperrten Frauen in der Justizvollzugsanstalt Ossendorf beim 2:0 von Ilkay Gündogan gegen Ungarn in den Armen liegen.