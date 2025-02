Nationalmannschaft? Das sagt Stuttgarts Shootingstar

Nach einem schwierigen Saisonstart kann der Stürmer sein Potenzial inzwischen immer wieder abrufen. So auch vergangenen Spieltag mit einem Soloauftritt zum 1:0 gegen Bremen. Spätestens damit hat sich der 1,98 Meter große Stürmer für höhere Aufgaben empfohlen – die deutsche Nationalmannschaft rückt in greifbare Nähe.

DFB-Team? „Ein Traum von jedem Fußballer“

Stuttgarts neuer Liebling

In Stuttgart hat er sich längst in die Herzen der Fans gespielt. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Wucht und Technik sorgt Woltemade Woche für Woche für Furore. Was in Bremen noch als ungeschliffener Diamant galt, funkelt nun in der MHPArena in vollem Glanz.