U21: Machbare Quali-Gruppe für die EM 2027

Die deutsche U21 bekommt es auf dem Weg zur Fußball-EM 2027 in Albanien und Serbien mit machbaren Gegnern zu tun. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo trifft in der Gruppe F auf Georgien, Griechenland, Nordirland, Lettland und Malta. Das ergab die Auslosung der UEFA am Donnerstag in Nyon.