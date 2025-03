Amiri sieht "ganz andere Energie" als 2020

Nadiem Amiri ist nach fast viereinhalb Jahren zurück in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - und alles ist anders. „Ich fühle mich jetzt viel, viel wohler als damals, weil ich viel mehr Spieler kenne als damals. Es ist auch eine ganz andere Energie da“, sagte der Sechser vom FSV Mainz 05 nach dem ersten Training am Dienstag in Dortmund.