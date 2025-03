Beste: DFB-Team "gar nicht in meinem Kopf"

Jan-Niklas Beste hat eine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorerst abgehakt. „Wenn ich jetzt gerade aktuell drüber nachdenke, dann bin ich ehrlich: Das Thema Nationalmannschaft ist gar nicht in meinem Kopf“, sagte der Winterzugang des SC Freiburg dem kicker .

Schafft es Beste mit Freiburg in die Champions League?

Greifbarer als eine DFB-Rückkehr scheint für Beste eine Rückkehr in die Champions League, schließlich liegt Freiburg als Tabellenfünfter nur einen Punkt hinter den Königsklassen-Plätzen. „Es läuft gerade super, aber das ist eine Momentaufnahme“, betonte Beste jedoch: „Hier in der Kabine dreht auch keiner durch und denkt jetzt irgendwie nach. Da passt der Trainer auch schon ganz gut auf, dass alles so bleibt, wie es ist.“

Seine Zeit bei Benfica sieht er trotz des schnellen Abschieds positiv. „Ich würde nie sagen, dass es ein verlorenes halbes Jahr war“, betonte Beste: „Ich weiß jetzt besser, was ich möchte und was nicht. Es bringt dich als Person in der Entwicklung enorm weiter, so eine Lebenserfahrung gemacht zu haben.“