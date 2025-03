Bild: Mainzer Amiri kehrt in die DFB-Auswahl zurück

Nagelsmann wird seinen Kader am Donnerstag um 11.00 Uhr bekannt geben. Am 20. März (20.45 Uhr/ARD) steigt das Hinspiel in Mailand, drei Tage später (23. März, 20.45 Uhr/RTL) dann das Rückspiel zwischen den beiden viermaligen Weltmeistern in Dortmund.