Vertrags-Überraschung? Völler mit erstaunlicher Andeutung

Der Sportdirektor könnte bis 2028 an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann bleiben.

Rudi Völler deutet eine baldige Verlängerung seines Vertrags als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an.

Er wolle die Nations-League-Viertelfinalspiele gegen Italien am Donnerstag (in Mailand) bzw. Sonntag (in Dortmund) abwarten, „dann schauen wir weiter“.