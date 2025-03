Trikot-Hammer beim DFB!

SPORT1 17.03.2025 • 10:40 Uhr Der Deutsche Fußball-Bund stellt ein besonderes Trikot vor. In Italien wird die Nationalmannschaft in einem besonderen Outfit antreten. Es gibt einen feierlichen Anlass.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montagmorgen ein neues Trikot vorgestellt. Wie der Verband mitteilte, gibt es anlässlich der Verbandsgründung vor 125 Jahren ab sofort ein besonderes Trikot des Herstellers adidas.

In diesem Outfit wird die Nationalelf auch im Viertelfinale der Nations League am Donnerstag in Italien auflaufen (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft soll im April zum ersten Mal im Jubiläumstrikot spielen. Der DFB weist darauf hin, dass die Kollektion limitiert ist und nicht nur die Trikots umfasst.

Auch Shorts, Socken und eine Langarmversion gibt es ab heute im Fanshop zu bestellen oder bei ausgewählten Partnern in den Läden zu erhalten. Florian Wirtz und Jule Brand zeigten die neue Ausrüstung und spielten in einem Werbevideo mit Thomas Müller, Nia Künzer, Manuel und Rudi Völler die Hauptrollen.

DFB bringt Sondertrikot auf den Markt

Kurios: Müller vertut sich in dem kleinen Film und verkündet als Produktionsleiter der Trikotfabrik: „2016 in Rio, da waren wir nicht nur mit dabei.“ Deutschland wurde jedoch 2014 Weltmeister in Brasilien. Am Ende des Videos sagt Wirtz: „Das sieht ziemlich legendär aus.“

Der Preis für das Jubiläumstrikot liegt für Erwachsene liegt bei 100 Euro für die Kurzarm- und bei 110 Euro für die Langarmvariante. Für Kinder betragen die Kosten 75 Euro oder 80 Euro.

„Die Kollektion steht sinnbildlich für große Emotionen und besondere Momente, die die deutschen Fußball-Fans gemeinsam erlebt haben“, schreibt der DFB. Anlass der Idee ist die Gründung des Verbands am 28. Januar 1900 im Leipziger „Restaurant am Mariengarten“.