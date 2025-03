DFB-Team: Besondere Absprache zwischen DFB und BVB

Manfred Sedlbauer , Johannes Vehren 17.03.2025 • 14:32 Uhr Das DFB-Team bereitet sich in Dortmund für die Hin- und Rückspiele im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien vor. Damit es auf dem Trainingsgelände des BVB zu keinen Komplikationen kommt, wird im Vorfeld eine Absprache getroffen.

Am Donnerstag zählt es! Dann tritt die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Italien an (ab 20.45 Uhr im Liveticker).

Um sich auf die Partie vorzubereiten, trainiert die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Entscheidend dafür: enge Absprachen mit dem Bundesligisten.

Beide Mannschaften wechseln sich laut SPORT1-Informationen mit ihren Trainingseinheiten ab und trainieren zu unterschiedlichen Zeiten, um sich nicht in die Quere zu kommen.

DFB und BVB trainieren zu unterschiedlichen Zeiten

Da Dortmund-Trainer Niko Kovac seinen Spielern nach dem Topspiel am Samstagabend in Leipzig zwei Tage freigab, gibt es bis Montag keine Probleme. Die DFB-Stars reisten ebenfalls erst am Montag an.

Um Überschneidungen zu vermeiden, wird der BVB am Dienstag und Mittwoch am Nachmittag trainieren. Bundestrainer Julian Nagelsmann bittet seine Jungs jeweils am Vormittag auf das Feld.

DFB-Team fliegt Freitag zurück nach Dortmund

Am Mittwochnachmittag fliegt das DFB-Team dann nach seiner ersten Einheit gen Mailand, wo am Donnerstag um 20.45 Uhr das Hinspiel gegen die Italiener stattfindet.

Ab Donnerstag wechselt der BVB seine Trainingszeiten und trainiert morgens, denn der DFB-Tross kehrt am Freitag nach Dortmund zurück. Nach einer Regeneration am Vormittag in Mailand landet das Team nachmittags wieder in Deutschland.