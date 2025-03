DFB-Team: Nagelsmann trifft Sané-Entscheidung - Mainz-Überflieger vor Comeback

Stefan Kumberger , Felix Kunkel 12.03.2025 • 21:42 Uhr Am Donnerstag verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann den DFB-Kader für das Nations-League-Viertelfinale. Ein Bayern-Star ist wieder dabei.

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die kommenden Viertelfinal-Spiele in der Nations League gegen Italien bekannt. Am Vortag sickerten bereits zwei Namen durch, die im DFB-Kader stehen sollen.

Nach SPORT1-Informationen setzt Nagelsmann auch wieder auf Bayern-Star Leroy Sané. Zuvor hatten bereits Bild und Sky über diese Personalie berichtet.

Im September und Oktober des vergangenen Jahres war Sané nicht für die DFB-Auswahl nominiert worden, bevor Nagelsmann im November bereits wieder auf den Flügelspieler setzte.

Auch bei den Bayern zeigte Sanés Formkurve zuletzt nach oben. In den vergangenen drei Bundesliga-Spielen stand er jeweils in der Startelf und legte zwei Treffer auf.

Amiri vor DFB-Comeback?

Derweil steht laut Bild und Sky Nadiem Amiri von Mainz 05 nach vier Jahren vor seiner Rückkehr ins DFB-Team. Der 28-Jährige, der bislang fünf Länderspiele absolvierte, spielte letztmals im November 2020 unter Joachim Löw für die A-Nationalmannschaft.

In der aktuellen Saison zeigt Amiri mit Mainz regelmäßig beeindruckende Leistungen. Derzeit stehen die Rheinhessen auf dem dritten Platz der Bundesliga und dürfen sich sogar Hoffnungen auf eine Champions-League-Qualifikation machen.

Mit sieben Tore und drei Vorlagen aus 24 Pflichtspielen ist Amiri ein zentraler Faktor für den Höhenflug der 05er.

„Eine Bestätigung der harten Arbeit“

Bundestrainer Nagelsmann kennt den Mittelfeldspieler noch aus der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim. Unter dem damaligen TSG-Trainer schaffte Amiri 2014 den Sprung in die Profi-Mannschaft.

„Es freut mich, wenn ich so etwas höre. Es ist eine Bestätigung der harten Arbeit. Gucken wir mal, was passiert“, erklärte Amiri zuletzt, als er auf die Aussage von Lothar Matthäus angesprochen wurde. Der Rekordnationalspieler hatte gesagt, dass der 28-Jährige neben Jonathan Burkardt und Robin Zentner als einer von drei Mainzern in die Nationalmannschaft gehöre.