Rüdiger-Szene mit Fan sorgt für Wirbel

Antonio Rüdiger sorgt bei einem kurzen Aufeinandertreffen mit Fans der Nationalmannschaft für Aufsehen. Auch in Spanien wird die Szene aufgegriffen.

Antonio Rüdiger sorgt bei einem kurzen Aufeinandertreffen mit Fans der Nationalmannschaft für Aufsehen. Auch in Spanien wird die Szene aufgegriffen.

Das zeigt ein Video, das in den Sozialen Medien für Diskussionen und in Rüdigers sportlicher Heimat Spanien mittlerweile auch für Schlagzeilen sorgt.

Zu sehen ist Rüdiger, der sich mit etwas Abstand zu den wartenden Fans für ein Foto hinstellt. Dann kommt von der Seite eine Hand ins Bild - es handelt sich wohl um einen DFB-Anhänger, der dem Verteidiger vermutlich den Arm um die Schulter legen will. Eine Frage um Erlaubnis ist nicht zu vernehmen.

Rüdiger-Szene geht viral

Rüdiger lehnte sich kurz weg und sagte dabei: „Du brauchst mich nicht anfassen.“ Dann lächelte er noch kurz in die Kamera und schritt von dannen.

„Wirbel um Rüdiger: Macht euch selbst ein Urteil“, titelte die spanische Sportzeitung As zu dem Vorfall . „Rüdiger gefällt nicht, was dieser deutsche Fan tut - das Video geht schon viral“, schrieb die Sport.

Unter den Fans selbst gehen die Meinungen weit auseinander. So werfen viele User bei Instagram dem DFB-Star eine gewisse Arroganz vor. Zahlreiche Stimmen verteidigen Rüdiger allerdings auch. Der Tenor: Der Fußballer müsse sich ja nicht einfach ungefragt anfassen lassen.

Deutschland trifft in der Nations League im Viertelfinale auf Italien. Das Hinspiel findet am Donnerstag um 20.45 Uhr statt, das Rückspiel steigt am Sonntag zur selben Zeit.