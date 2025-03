DFB-Team spielt im Jubiläumstrikot

Die deutsche Nationalmannschaft wird anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League in Italien in einem Jubiläumstrikot bestreiten. Das gaben der DFB und Partner adidas am Montag bekannt. Das Retro-Design beruht auf dem Modell von 1974, als die DFB-Auswahl bei der Heim-WM den Titel gewann.

Sowohl die Farbgebung als auch die Silhouette des Trikots für das Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand greifen dabei die Geschichte des DFB auf. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird im April zum ersten Mal im Jubiläumstrikot auflaufen.

Das Trikot ist in klassischem Weiß und Schwarz gehalten, das Torwarttrikot in Hellblau. Es ist aus einem Nadelstreifen-Stoff gefertigt und verfügt über Ärmelbündchen, einen Kragen mit Rundhalsausschnitt und einen Flaggenaufdruck im Nacken. Die Brustpartie des Trikots ziert das Trefoil-Logo von adidas und ein speziell gesticktes Wappen zum 125-jährigen Jubiläum des DFB, in Anlehnung an die besondere Plakette, die am Gründungsort des Verbandes in Leipzig hängt.