Deutsche U21: Schlechte Nachrichten um Paul Wanner

Die deutsche Mannschaft tritt am Freitag um 18.00 Uhr in der Slowakei an, am Dienstag ist in Darmstadt Spanien der Gegner (20.30 Uhr). Urbig, der zuletzt seine ersten Spiele im Tor von Bayern München bestritten hatte, hatte die DFB-Auswahl wegen einer im Training erlittenen Fußverletzung verlassen müssen.