Einzelkritik Deutschland - Italien: Zwei Mal Note 1,5 - aber auch zwei Fünfer

Stefan Kumberger 20.03.2025 • 23:24 Uhr Die DFB-Elf dreht das Spiel gegen Italien in der zweiten Halbzeit. Dabei sticht vor allem ein Rückkehrer heraus. Die Einzelkritik.

Die DFB-Elf drehte die Partie gegen Italien im San Siro und gewinnt erstmals seit über 40 Jahren wieder ein Spiel in Italien.

Beim 2:1 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League bestätigte die Elf von Julian Nagelsmann vor allem in der zweiten Hälfte die starke Form aus dem letzten Jahr. Wer hat besonders überzeugt? Die SPORT1-Einzelkritik.

BAUMANN

Feierte sein Debüt als erklärte Nummer 1 des Bundestrainers. Beim Gegentor in der 9. Minute machtlos. Konnte sich erst in der 30. Minute bei Tonalis Fernschuss erstmals wirklich auszeichnen. Verhinderte kurz darauf bei Keans Großchance mit einer Glanztat das 0:2. Für den Rest der Partie ein sicherer Rückhalt, verhinderte mit einem super Reflex ein Eigentor von Kleindienst. Bekam sogar Sonderapplaus und Sprechchöre der 3500 mitgereisten deutschen Fans. SPORT1-Note: 1,5

KIMMICH

Gerade in der Anfangsphase mit vielen Ballkontakten. Wurde von seinen Mitspielern immer wieder gesucht, konnte aber lange Zeit nicht die ganz großen Impulse setzen. Lieferte die perfekte Flanke zu Kleindiensts Tor kurz nach Wiederanpfiff. Kassierte vom gerade frisch eingewechselten Maldini einen üblen Tritt, konnte aber weiterspielen und somit die gute Ecke schlagen, die zur 2:1-Führung durch Goretzka führte. Zwei Assists für den Kapitän. SPORT1-Note: 2

TAH

Verpasste es in der 9. Minute, den freien Ball konsequent zu klären. Die Folge: Das 0:1 aus deutscher Sicht. Auch wenn es schwerer war als es aussah, geht der Gegentreffer auch auf seine Kappe. Wirkte insgesamt nicht ganz so sattelfest wie gewohnt und brachte auch so manchen einfachen Pass nicht zum Mitspieler. Steigerte sich allerdings im Laufe der Partie. SPORT1-Note: 4

Raum völlig von der Rolle

RÜDIGER

Für das deutsche Spiel nicht ganz so prägend wie gewohnt. Zeigte sich zwar hart in den Zweikämpfen und gab den Antreiber für die Kollegen, allerdings verpuffte seine Wirkung dahingehend über weite Strecken. Legte sich richtigerweise mit Donnarumma an, der immer wieder allzu gerne theatralisch fiel. Bekam die Partie irgendwann besser in den Griff und war wieder der Abwehrchef. SPORT1-Note: 3

RAUM

Wählte vor dem ersten Treffer der Italiener einen völlig falschen Laufweg und antizipierte den Plan der Gastgeber überhaupt nicht. Auch in der Folge seinen Aufgaben nicht gewachsen. Sein schwacher Freistoß nach 38 Minuten war ein Sinnbild seiner Leistung in Halbzeit 1. Die Auswechslung in der Pause folgerichtig und völlig berechtigt. SPORT1-Note: 5

GORETZKA

Der Rückkehrer schlüpfte im Spielaufbau immer wieder in die Position zwischen den Innenverteidigern und konnte grundsätzlich mit seiner Passsicherheit überzeugen. Zudem war er es, der die ersten beiden Chancen der DFB-Elf hatte (15. und 20. Minute). Tastete sich mit seinem Kopfballversuch rund zwanzig Minuten vor Schluss ran, ehe er dann in der 76. Minute sehenswert traf. Ein richtig gutes Comeback des 30-Jährigen. SPORT1-Note: 1,5

Rückkehrer Amiri wirkt wie Fremdkörper

GROß

Bildete mit Goretzka die deutsche Doppel-Sechs und fiel dabei gegenüber seinem Kollegen deutlich ab. Auch er übernahm gerne den Spielaufbau aus der Mitte heraus – große Erfolge sprangen dabei aber nicht heraus. Fing sich in der zweiten Halbzeit ein wenig, machte aber keinen spritzigen Eindruck. Vieles lief bei ihm zu behäbig ab. SPORT1-Note: 4

AMIRI

Kehrte nach vier Jahren wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurück und durfte gleich von Anfang an ran. Gab in der ersten Halbzeit den Mitläufer und wirkte nicht wirklich ins Spiel der DFB-Elf integriert. Machte auch nach dem Pausentee keinen Leistungssprung und wurde in der 66. Minute ausgewechselt. Wirklich positive Szenen von ihm blieben an diesem Abend nicht in Erinnerung. SPORT1-Note: 5

SANÉ

In der ersten halben Stunde ungemein fleißig und viel unterwegs. Hatte aber bei den meisten Aktionen kein Glück oder es fehlte ihm die große zündende Idee. Das lag aber auch an der konsequenten Verteidigung der Italiener. Tat sich über weite Strecken schwer und wurde erst spät wieder präsenter und bissiger. In der 82. Minute wurde er für Adeyemi ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

MUSIALA

Wurde wie gewohnt von seinen Gegenspielern besonders hart bearbeitet. Startete gut in die Partie und sorgte bei den Italienern für Aufregung, tauchte dann aber gegen Mitte der ersten Halbzeit ab, um erst kurz vor der Pause wieder aufzutauchen und aufzutauen. Diesmal konnte er allerdings nicht für die großen Momente im deutschen Spiel sorgen. SPORT1-Note: 3,5

BURKARDT

Bekam zunächst den Vorzug vor Tim Kleindienst in der Sturmspitze. Versuchte viel, bereitete seinen Gegenspielern im ersten Abschnitt aber selten wirkliche Probleme. Positiv: Der 24-Jährige zeigte sich physisch robust und ließ sich nicht entmutigen. Fleiß allein reicht aber nicht. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Nagelsmann-Joker sticht

KLEINDIENST

Kam in der Pause für Burkhardt in die Partie und sollte – so hatte es Bundestrainer Nagelsmann bereits vor der Partie angekündigt – „ein komplett anderes Element“ einbringen. Das gelang dem 29-Jährigen bereits in der 48. Minute mit seinem Kopfballtreffer. Eben jene „Lufthoheit“ hatte sich sein Coach erhofft. In der Folge strahlte er nicht mehr dauerhaft die große Gefahr aus. SPORT1-Note: 2,5

SCHLOTTERBECK

Durfte in der zweiten Halbzeit für Raum ran. Wagte sich schon nach wenigen Minuten nach vorne und glänzte in der 66. Minute mit einem konsequenten Pressschlag gegen Bellanova, an den der Italiener noch lange denken dürfte. Machte insgesamt einen ordentlichen Eindruck. SPORT1-Note: 3

LEWELING

Wurde in der 66. Minute für Amiri eingewechselt. Verlieh der Mannschaft etwas mehr Schwung, auch wenn er keine Bäume ausriss. In jedem Fall aber präsenter und engagierter als sein Vorgänger. SPORT1-Note: 3

ADEYEMI

Kam in der 82. Minute für Sané ins Spiel. SPORT1-Note: keine Bewertung

ANDRICH