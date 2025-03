Füllkrug Zaungast beim DFB-Training

An eine Nominierung war noch nicht zu denken - beim Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigte sich Niclas Füllkrug am Mittwoch dennoch als gern gesehener Zaungast. An der Seite von DFB-Sportdirektor Rudi Völler verfolgte der verletzte Stürmer von West Ham United die Einheit auf dem Trainingsgelände seines Ex-Klubs Borussia Dortmund, auch BVB-Profi Felix Nmecha schaute vorbei.