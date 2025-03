Gruda trifft: U21 startet mit Sieg ins EM-Jahr

SID 21.03.2025 • 19:52 Uhr Im ersten von zwei Testspielen vor der Endrunde spielt die DFB-Auswahl glanzlos, gegen Spanien muss eine Steigerung her.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist erfolgreich ins EM-Jahr gestartet. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo gewann bei EM-Gastgeber Slowakei das erste von zwei Testspielen mit 1:0 (1:0), blieb im 14. Spiel nacheinander ungeschlagen - offenbarte aber weniger als drei Monate vor der Endrunde (11. bis 28. Juni) noch erhebliches Steigerungspotenzial.

Brajan Gruda (34.) erzielte in einer über weite Strecken zähen Begegnung in Trnava den Treffer der DFB-Auswahl, die seit dem Vorrundenaus bei der EM 2023 nicht mehr verloren hat. Am Dienstag (20.30 Uhr/ProSieben MAXX) steht in Darmstadt die Generalprobe gegen die von Di Salvo als EM-Topfavorit ausgerufenen Spanier an.

In seiner ersten Elf nach vier Monaten ohne Lehrgang verzichtete Di Salvo gänzlich auf die zehn Spieler, die neben der Junioren-EM auch für die im Sommer erstmals ausgetragene Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) infrage kommen. "Logischerweise schwächt das die Mannschaft", sagte der 45-Jährige, der vergangene Woche seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte, mit Blick auf die sich überschneidenden Turniere - gab sich aber dennoch zuversichtlich: "Vielleicht haben wir bei dem ein oder anderen noch die Chance, ihn dazuholen."

Im Vergleich zum 2:2 in Frankreich zum Jahresabschluss 2024 fehlten somit etwa der Dortmunder Maximilian Beier (nicht nominiert) sowie Bayern-Keeper Jonas Urbig, der mit einer Fußverletzung abreisen und im Kampf um die Nummer eins Noah Atubolu vom SC Freiburg unfreiwillig den Vortritt lassen musste. Vorne wirbelte sich in der ersten Halbzeit England-Legionär Gruda in den Mittelpunkt. Der Rechtsaußen von Brighton & Hove Albion vergab die erste Möglichkeit per Freistoß noch deutlich (13.), sorgte dann aber auf Vorarbeit von Nick Woltemade für die Führung.

Ansonsten waren Chancen für den dreimaligen Europameister, der in der Vorrunde auf Slowenien, Tschechien und England treffen wird, vor 1721 Zuschauern Mangelware. "Das Ergebnis ist okay, aber es gibt vieles, was wir besser machen können", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann in der Halbzeit am ran-Mikrofon.