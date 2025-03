„Ich halte unglaublich viel von ihm“: Nagelsmann schwärmt von BVB-Star

Seit Ende Januar fällt BVB-Star Felix Nmecha aus, eine Bänderverletzung im Knie zwingt ihn zu einer längeren Pause. Im November 2024 war der 24-Jährige auch für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden und stand gegen Ungarn (1:1) sogar in der Startelf. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann haben die Leistungen des Dortmunders nachhaltig Eindruck hinterlassen.

„Wir haben mit Felix Nmecha einen sehr, sehr interessanten Sechser, von dem ich unglaublich viel halte. Er kann uns viel geben in verschiedenen Positionen“, schwärmte Nagelsmann vor dem Nations-League-Viertelfinale gegen Italien ( Hinspiel ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) von der Vielseitigkeit des zentralen Mittelfeldspielers.

In Abwesenheit von Nmecha und Aleksandar Pavlovic dürfen sich unter anderem Angelo Stiller und Rückkehrer Leon Goretzka Spielzeit ausrechnen - ebenso wie Nmechas BVB-Kollege Pascal Groß. Nagelsmann hob dessen Leistungssteigerung hervor. Groß sei beim BVB „wieder gekommen“.

„Das ist sehr wichtig für ihn“

Nagelsmann betonte: „Er hat nach einer schwierigen Hinrunde zuletzt etwas offensiver gespielt, was ihm guttut, weil er einfach viel mehr Aktionen in torgefährlichen Räumen hat, was beim Spielstil von Dortmund für ihn sehr wichtig ist.“