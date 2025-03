Kleindienst in der Startelf - Schlotterbeck auch?

Tim Kleindienst wird in die DFB-Startelf rücken - aber auch Nico Schlotterbeck bietet sich an.

Julian Nagelsmann wird sehr wahrscheinlich mit mehreren Startelf-Anpassungen ins Nations-League-Rückspiel gegen Italien gehen. Der Bundestrainer setzt am Sonntag in Dortmund seine Erkenntnisse aus dem Hinspiel-Sieg in Mailand (2:1) am Donnerstag um.