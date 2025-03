DFB-Star plant Pokal-Tattoo bei WM-Titel

Viertelfinale gegen Italien

Aktuell hat Kleindienst mit der DFB-Auswahl den Nations-League-Kracher gegen Italien mit dem Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand vor der Brust. Die vielen Ausfälle gerade in der Offensive seien „schwer zu kompensieren“, sagte der 29-Jährige, „aber ich glaube, der Trainer ist da gut genug, um das hinzubekommen“.