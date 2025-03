Nagelsmann stärkt ter Stegen: "Unsere Nummer eins"

Marc-André ter Stegen wird trotz der starken Leistung von Oliver Baumann die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben, sofern er nach seiner schweren Verletzung "fit und gesund" zurückkehrt. Das betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Italien am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.