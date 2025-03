Nations League: Spielplan für Final Four fix! Diese Spiele finden in München statt

Der Spielplan fürs Final Four der Nations League ist fix: Die deutsche Nationalmannschaft trifft in München auf Portugal.

Jetzt ist es offiziell: Das Halbfinale des DFB-Teams in der Nations League wird in der Allianz Arena in München stattfinden. Das gab die UEFA bekannt.