Pavlovic? Nagelsmann schlägt Alarm

Im kommenden Jahr findet in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Nach enttäuschenden Auftritten bei den letzten zwei Austragungen will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann wieder angreifen. Aleksandar Pavlovic sieht der Bundestrainer als Alternative im Zentrum – dafür müsste dieser allerdings mehr spielen.

„Wenn der Rhythmus so bleibt, wie er jetzt ist, dass er maximal 50 Prozent spielt, wird es eng“, sagte Nagelsmann in einem Interview mit der FAZ . Der Bayern-Star verpasste zuletzt einige Spiele erkrankt und fällt auch für den CL-Kracher gegen Leverkusen am Dienstag aus .

DFB-Rolle? „Dafür musst du Stammspieler sein“

Am Donnerstag wird Nagelsmann den Kader für das anstehende Viertelfinale in der Nations League gegen Italien bekannt geben. Am 20. März (20.45 Uhr im LIVETICKER) steigt das Hinspiel in Mailand, drei Tage später dann das Rückspiel (23. März, 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Dortmund.